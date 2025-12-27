VREME
Sobota, 27 december 2025
Tekač padel in se poškodoval v gozdu pri Nabrežini

Gorski reševalci so priskočili na pomoč 49-letniku, ki se je poškodoval na poti št. 23

Spletno uredništvo |
Nabrežina |
27. dec. 2025 | 14:30
    Tekač padel in se poškodoval v gozdu pri Nabrežini
    Ekipa gorskih reševalcev je tekača odnesla na nosilu( CNSAS FVG )
Tržaški gorski reševalci so ravnokar izpeljali reševalno akcijo na poti št. 23, v gozdu v neposredni bližini nabrežinske železniške postaje Bivio d'Aurisina. Tam se je 49-letni tekač spotaknil, v padcu si je poškodoval ramo, roko in koleno. Na kraju nezgode so posredovali štirje gorski reševalci, ki so sodelovali z reševalci deželnega sistema za reševanje.

Gorski reševalci so ga z nosilom odnesli do rešilca, od koder so ga reševalci odpeljali v bolnišnico. Reševanje se je odvijalo med 13. in 14. uro.

