Tekač padel in se poškodoval v gozdu pri Nabrežini

Tržaški gorski reševalci so ravnokar izpeljali reševalno akcijo na poti št. 23, v gozdu v neposredni bližini nabrežinske železniške postaje Bivio d'Aurisina. Tam se je 49-letni tekač spotaknil, v padcu si je poškodoval ramo, roko in koleno. Na kraju nezgode so posredovali štirje gorski reševalci, ki so sodelovali z reševalci deželnega sistema za reševanje.

Gorski reševalci so ga z nosilom odnesli do rešilca, od koder so ga reševalci odpeljali v bolnišnico. Reševanje se je odvijalo med 13. in 14. uro.