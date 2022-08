Tekaška steza po Starem pristanišču

Staro pristanišče je med športniki zelo priljubljen prostor. Široka območja in manj prometne ceste so prava poslastica za ljubitelje joge, telovadne skupine in druge ljudi, ki si želijo treninga na prostem, še zlasti za tekače. Zato je občinski svetnik iz vrst Demokratske stranke Štefan Čok včeraj predlagal komisiji za transparentnost, da bi v načrt za preureditev območja vključili progo za tek.

Tudi sam ljubitelj sproščujoče športne dejavnosti je svetnik spomnil, da se že veliko Tržačanov in turistov odpravlja na tekaški trening v Staro pristanišče: »Ko že smo v fazi načrtovanja, predlagam, naj se v projekt vključili ureditev steze, morda prekrite s tartanom ali drugim ustreznim materialom. Gre za enostaven dodatek, ki ne bi bil v veliko finančno breme. Ob stezi pa bi lahko namestili nekaj fontan s pitno vodo, ki jih ne bi cenili samo tekači.«Pristanišče je trenutno zaprto za promet in pešce. Začeli so namreč z obnovo območja, v katero vlagajo deset milijonov evrov. »Predvidena je ureditev parka vzdolž obalne črte, v katerega bi lahko vključili tekaško stezo,« je na Čokov predlog odgovorila pristojna za urbanizem Sandra Savino. Po njenem mnenju je vsaka novost dobrodošla, če v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost ter z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine.Komisija za transparentnost je ponedeljkovo sestajanje posvetila še enemu predlogu. Najmlajši tržaški svetnik Stefano Vatta (Bratje Italije) je predlagal ureditev športnega središča na barkovljanskem nasipu »z večjo areno za koncerte in mednarodne dogodke, igrišči za odbojko na mivki, padel in druge športe. Lahko bi se zgledovali po miljski občini.« Za onesnažen predel tržaške obale sicer že obstaja načrt, za katerega se občina pogovarja s pristojnim ministrstvom.Skupno stališče o ureditvi zelenega območja na Katinari, na predlog Luce Salvatija in drugih svetnikov iz vrst Demokratske stranke, komisija ni izglasovala, saj bo takoj romalo v občinski svet.