Telefonska številka za sprejem ukrajinskih beguncev

Tržaška občina bo v sodelovanju s Karitasom in drugimi dobrodelnimi organizacijami, med katerimi je tudi Skupnost sv. Egidija, koordinirala sprejem ukrajinskih beguncev in njihovo nastanitev pri družinah. V ta namen je uvedla telefonsko števliko 040 9714545, na katero bo moč poklicati od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro ter med 15. in 17. uro. Odgovarjalo bo osebje informacijskega centra za ukrajinske begunce, ki deluje v sklopu socialne službe Občine Trst. Pokličejo lahko posamezniki ali družine, ki bi lahko sprejeli ukrajinske begunce, predstavniki društev ali posredniki, ki bi pri tem prostovoljno sodelovali ali osebe, ki bi brezplačno nudile stanovanja. Ustreznost bodo preverjali strokovnjaki službe za družinska vprašanja.

Tržaška občina je v teh dneh odprla bančni račun namenjen ukrajinskim beguncem, ki so nastanjeni na občinskem ozemlju. V glavnem gre za mame z otroki, ki so zbežale z vojnega območja in se zatekle v Trst. Donacije zbirajo na računu z IBAN kodo IT 44 S 02008 02230 000001170836 (BIC/SWIFT: UNCRITM10PA), namen plačila je »Guerra Ucraina«.