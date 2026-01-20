Temo holokavsta želijo približati širši javnosti

Filmski krožek Charlie Chaplin vabi danes ob 20.30 v prostore večkulturnega centra v Ulici Valdirivo 15/b na ogled filma The Eichmann Show Paula Andrewa Williamsa. Projekcija je del 22. filmskega festivala Per non dimenticare (Da ne bi pozabili), s katerim želi krožek vsako leto širši javnosti približati temo holokavsta. Uvodni film povzema vsebine procesa Adolfu Eichmannu v Jeruzalemu. Esesovec je vodil logistiko množičnih deportacij v koncentracijska taborišča.

Nagovarja zlasti mlajše

»Festival nagovarja zlasti mlajše generacije, katerim želimo dopovedati, da je aktivno sodelovanje v politiki zelo pomembno. Po letu 1945 so se še večkrat ponovili primeri rasistične nestrpnosti in tudi genocidi, nekateri so še v teku,« je na predstavitvi filmskega cikla povedal predsednik krožka Marino Bergagna. »Vse projekcije bodo potekale v večnamenskem kulturnem centru, dopoldne in zvečer, saj želimo, da bi naše sporočilo doseglo čim več ljudi,« je dodal. Cikel se deli na dva dela. Filmi o holokavstu se bodo začeli danes z omenjenim celovečercem in končali 31. januarja. Drugi sklop pa bo potekal aprila, posvečen bo osvoboditvi in odporniškim gibanjem.

Prvi del festivala se bo nadaljeval v četrtek s filmom When Hitler Stole Pink Rabbit (Ko je Hitler ukradel rožnatega zajca) v režiji Caroline Link, po romanu Judith Kerr, iz katerega je razbrati, kako je Hitler številnim otrokom odvzel otroštvo. 27. januarja, na dan spomina, bo čas za Ausmerzen, projekcijo gledališke predstave Marca Paolinija, ki postavlja v ospredje nacistični načrt Aktion T4, drugače rečeno evtanazija. V četrtek, 29. januarja, se bodo z zbirko dokumentarnih filmov, ki jo je pripravil Paolo Finzi, spomnili deportiranih Romov in Sintov.