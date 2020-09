Teniška uspešnica ŠZ Gaja

ŠZ Gaja s Padrič je pretekla dva tedna organiziralo še zadnji poletni kamp pri nas, tokrat je bil na vrsti tenis. V tednih od 31. avgusta do 4. septembra in pa od 7. do 11. septembra je pri padričarskem športnem društvu na kar šestih igriščih svoje teniške sposobnosti urilo več kot 60 otrok in mladih, od petega do dvajsetega leta starosti. »Za naše gojence letos skrbi kar šest trenerjev. To so Paola Cigui, Davide Cannone, Cirila Devetti, Daniele Morossi, Andrea Camporeale in jaz,« je uvodoma razložil Gajin tenisač in trener Matteo Cigui in dodal, da so pri Gaji poskrbeli tudi za kondicijsko pripravo udeležencev, ki sta jo vodila Miha Pečar in Matej Skerk. Ob našem prihodu na Padriče se je številna skupina udeležencev kampa razdelila v dve skupini. Mlajši so prvi dve uri odšli v dvorano, kjer so ob pomoči trenerjev izvajali tehnične teniške vaje. Med temi vaje za kontrolo žogice, ogrevalne vaje za zapestje, lovljenje žogice v plastičen stožec in druge. Žogice so kar švigale levo in desno, presrečni otroci pa so za njimi neprestano tekali po igrišču. Med igro jih je spremljalo tudi nekaj Gajinih mladincev, med katerimi Petra Kalc in Romina Cossutta.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.