Tetovaže za vse okuse

V Sloveniji, Avstriji in Nemčiji prevladuje neorealizem, v Italiji in drugih državah južne Evrope pa mešanica stilov. V Angliji zmaga individualna izbira, povsod pa veljata osebni okus in zaupanje v umetnika. Kajti tetovaža ostane oziroma se težko odstrani, zato vsak, ki se odloči, skrbno izbere figuro, podobo ali napis, ki ga bo nosil s sabo vse življenje. Številni so drzno izbiro storili prav danes na prvem dnevu mednarodnega sejma Trieste Tattoo, ki je prvič zaživel v tržaškem hipodromu, potem ko je več let z dvodnevnim dogajanjem zasedal bivšo tržaško ribarnico na nabrežju. Na dveh nadstropjih se predstavlja več kot 100 umetnikov tetovaže in studiov prebadanja oz. piercinga.

Pester program je spremljal obiskovalce že v dopoldanskih urah, ko je marsikdo že zasedal ležalnike in čakal na umetniški podvig znanega tetovatorja. Na oder lokala La Mandrakata se je med prvimi predstavil Massso Art, ki je s poslikavo ženskih teles nastopil tudi v popoldanskih urah. Publika je zadržala sapo ob akrobatskem plesu na drogu, s katerim se je dvakrat predstavila Dark Grace. Pozno popoldan pa je festival dosegel svoj prvi višek s tekmovanjem tetovatorjev.

»Za nas je to odlična priložnost, saj pridemo na festival zato, da bi se srečali z drugimi ustvarjalci in se z njimi primerjali,« je povedal Tomaž Kocmur iz ljubljanskega studia Uriela. Festivala se udeležujejo od leta 2017. »Radi primerjamo svoje delo z drugimi, predvsem pa tekmujemo, saj nam nagrade zagotovijo še največ vidljivosti doma in v tujini.« Za Kocmurja imajo Slovenci v zadnjih letih bolj sproščen odnos do tetovaž in tetoviranih ljudi.