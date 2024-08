Danes (v nedeljo) se v jami Labodnici pri Trebčah pričenja francosko-italijanska jamarska misija. Podvodni potapljači združenja Fédération Française d’Études et de Sports Sous-marins se bodo ob podpori domačih jamarjev društva Società adriatica di speleologia potopili v reko Timavo in raziskovali njen podzemni tok. Začeli bodo z raziskovanjem 400-metrskega odseka reke med Labadnico in jamo Maucci.