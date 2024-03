Tkejo vezi s španskimi vrstniki

Teorijo so dijaki Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana v prejšnjih dneh prelili v prakso. Pri tem so sodelovali s španskimi dijaki s poklicne in tehniške šole IES Profesor Antonio Cabrera Perez iz mesta Telde na atlantskem otoku Gran Canaria. Tržaški obisk desetih španskih dijakov je trajal od 3. marca do minulega petka, potekal je v okviru dvoletnega Erasmus+ projekta, ki so ga imenovali EUreka: elektronika in mehanika po Evropi.

Skupaj z dijaki elektronske in mehanske smeri zavoda Stefan so razvijali štiri tematske laboratorije s področja programiranja, fotovoltaike, PLC programiranja in 3D tiskanja. Izdelali so osem robotkov. V prejšnjem tednu pa so spoznavali mesto in okolico, udeležili so se dneva na snegu z obiskom Višarij in nordijskega centra Planica. Ogledali so si tovarni Illycaffè in Orion, spoznavali so lokalno kulinariko in z obiskom Rižarne tudi krajevno zgodovino, je povedala profesorica Irena Milanič, koordinatorka projektov Erasmus+ in drugih mednarodnih projektov.

Projekt EUreka predvideva v aprilu desetdnevni obisk štirinajstih dijakov 4. razredov mehanske in elektronske smeri zavoda Stefan v mestu Telde, na Kanarskih otokih, kjer se bodo udeležili delavnic iz domotike, telekomunikacije, obdelave materialov in varovalnih sistemov. Druga skupina trinajstih elektronikov in mehanikov, ki trenutno obiskuje 3. razred, pa se bo izmenjave udeležila jeseni. Poleg izmenjav s špansko šolo predvideva projekt tudi tri mobilnosti za učno osebje, in sicer na šoli elektronike in programiranja v poljskem Krakovu ter na šoli v Aranjuezu južno od Madrida.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.