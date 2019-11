Tovarna Sertubi bo dokončno zaprla svoja vrata

Vest je po včerajšnjem srečanju na sedežu stanovske organizacije Confindustria postala uradna. Nadomestilo za plačo bo prejemalo 54 delavcev. Kot je poročal deželni radijski dnevnik Rai, je lastnica, indijska multinacionalka Jindal Saw, potrdila konec 21-letne podjetniške zgodbe v Trstu. Konec proizvodnje oziroma obdelovanja polizdelkov litoželeznih cevi je sicer dolgo lebdel v zraku. Proizvodnja namreč v glavnem poteka v Indiji, medtem ko so tu cevi v zadnjem obdobju le lakirali. Sindikati pa so od indijskega velikana uspeli iztržiti, da bo delovno mesto ohranilo 12 zaposlenih, ki bodo še naprej skrbeli za logistiko in trgovino.

