Tovor več ton težkih kovinskih kolutov se je nevarno premaknil

Na tovornjaku s priklopnikom, ki je v Drevoredu Campi Elisi prevažal šest aluminijastih kolut, težkih po 5,5 tone vsaka, se je tovor med zaviranjem nenadno premaknil proti kabini in ogrožal varnost tovornjakarja ter drugih udeleženih v prometu. Voznik je zaznal nevarnost in nemudoma ustavil tovornjak. Ob 15.40 so na kraju posredovali lokalni policisti, ki so promet proti Škednju ustavili in ga preusmerjali po okoliških cestah. Prispeli so gasilci, ki so tovor, kolut za kolutom, z žerjavom prenesli na drugi tovornjak. Operacija je bila še dodatno zahtevna in dolgotrajna, ker je bil tovornjak ravno pod hitro cesto in je bila potrebna velika pozornost, da ne bi žerjav udaril vanjo. Gasilci so zaključili z delom ob 18.45, lokalni policisti so tedaj Drevored Campi Elisi znova odprli za promet. Voznik tovornjaka je bil nepoškodovan. Na območju so nastajali zastoji.

V popoldanskih urah je bil še en tovornjak s priklopnikom vpleten v nezgodo, in sicer v Miramarskem drevoredu. Zagozdil se je pod železniški nadvoz, pri čemer je na tovornjaku nastala precejšnja gmotna škoda. Reševanje je bilo tudi v tem primeru dolgotrajno in zahtevno. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so skrbeli za urejanje prometa, gasilci in osebje družbe Ferrovie dello Stato.