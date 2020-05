Navsezgodaj zjutraj, ob 5.30, so gasilci s tržaškega pokrajinskega poveljstva posredovali v Ul. dello Scoglio v bližini glavnega sedeža univerze, kjer je večji tovornjak zapeljal v ozko ulico in tam obtičal. Tovornjakarju so priskočili na pomoč in z vleko omogočili, da se je vzvratno lahko odpeljal iz ulice.