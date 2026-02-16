Od nekdanjih 157 zaposlenih jih je le deset dobilo stalno službo

Zaposleni v zaprti tekstilni tovarni Tirso še čakajo na boljše čase, opozarja sindikat CGIL. Od nekdanjih 157 zaposlenih pri Tirsu, jih je le deset našlo novo službo za nedoločen čas.

V imenu oddelka CGIL za tekstilne delavce Filctem je sindikalist Nicola Dal Magro opozoril, da napori deželne vlade FJK za vnovično zaposlitev tirsovih delavcev na prepihu niso obrodili sadov. Tekstilno podjetje v Orehovi dolini je ob zaprtju imelo 157 zaposlenih. 102 sta še brezposelna, 55 jih ima zaposlitev. 45 od teh dela za določen čas, le deseterica nekdanjih tirsovih zaposlenih ima torej delo za nedoločen čas. »Obstajajo torej težave pri vnovičnem zaposlovanju tega osebja, kljub zanimanju nekaterih podjetij,« je opozoril.

Po informacijah, s katerimi razpolagajo sindikalisti, je boljunska izpostava BAT povabila na spoznavno srečanje 43 nekdanjih zaposlenih v Tirsu. Med temi jih je 15 izpolnjevalo zaželene pogoje, doslej pa so zaposlili le eno osebo.

»V Filctem CGIL verjamemo, da morajo biti podjetja pozorna do družbenih, okoljskih in etičnih izzivov v skupnostih, kjer delujejo,« so zapisali sindikalisti. To, so pristavili, je predpogoj za trajnostni razvoj taistih gospodarskih sredin. Dodali so, da morajo javne institucije »porivati« podjetja v smer povečane trajnosti, gospodarstveniki pa naj ne zlorabljajo subvencij. »Zavračamo idejo, da koristijo podjetja javno podporo, a se pri zaposlovanju sklicujejo po samoupravljajočem trgu dela,« so zaključili sindikalisti.