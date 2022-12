Tovornjak z igračami krenil proti Mikolajivu

Iz Trsta, točneje iz skladišča tržaške sekcije italijanske zveze alpincev ANA v Ulici Valmaura je v petek, tik pred prazniki, proti ukrajinskemu mestu Mikolajiv (rusko Nikolajev) odpotoval čisto poseben tovornjak. Nanj so naložili vse, kar je otrokom v veliko veselje. To so igrače, čokolada, bonboni, piškoti in druge sladke dobrote. Šlo je za tretjo pošiljko dobrodelne akcije Trieste abbraccia Mykolaiv (Trst objema Mikolajiv), s katero Občina Trst v težkih vojnih časih pomaga mestu na jugu Ukrajine.

Aprila in julija so že poslali 55 ton živil, zdravil in hrane za živali. Tokratna nabirka pa je različna od prvih dveh, je poudaril tržaški občinski odbornik za socialno politiko Carlo Grilli. Pozornost so namreč namenili darilom za otroke. Tudi če je vojna še tako glasna, ostaja otroška želja po prazničnem vzdušju enaka. Tako je črno na belem zapisal tudi župan Mikolajiva Oleksandr Sjenkevič, ki je na začetku decembra v zahvalnem pismu tržaškemu županu za dosedanjo radodarnost, spomnil , da je položaj zelo hud in da si vsaj najmlajši v tako težkih časih zaslužijo človeško toplino.

Več v sobotnem Primorskem dnevniku.