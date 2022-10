Tovornjaki v pristanišče le z digitalnim obvestilom o prihodu

Če ste v preteklem mesecu v predoru pri Padričah opazili svetlobno obvestilo s skorajda nerazumljivim sporočilom Port of Trieste – preavviso only, vam lahko razkrijemo njegov pomen. Italijansko-angleška mešanica napoveduje uvedbo novega sistema za vstopanje v tržaško pristanišče. Tovornjaki se bodo od jutrišnjega dne namreč v pristanišče lahko pripeljali, samo če bodo predhodno opravili nov postopek oz. če bodo poskrbeli za »preavviso«, se pravi digitalno obvestilo o prihodu. Za kaj gre so včeraj novinarjem pojasnili na sedežu Pristaniške uprave, kjer je njen generalni sekretar Vittorio Torbianelli potrdil, da gre za radikalno spremembo, ki pristanišče usmerja v napredne fronte digitalizacije.

»Saj je to tudi cilj novega postopka – skrajšanje čakalnih dob, digitalizacija, poenostavljanje postopkov ob vhodu v pristanišče, pospeševanje tranzita in omejevanje prometnih zastojev v bližini pristaniških območij. Dejansko smo vključeni v t.i. port comunity sistem, to je informacijska platforma, ki povezuje različne subjekte, ki si lahko med seboj izmenjujejo podatke in informacije; na platformi bo po novem zabeleženo, da je vozilo že opravilo vse carinske postopke in lahko zapelje v pristanišče,« je pojasnil Torbianelli. Vstop je torej samodejen in nobenega papirja ni več potrebno kazati.