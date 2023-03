Tožba proti načrtovani žičnici je pripravljena

Civilna iniciativa No ovovia je tokrat v nizkem startu. Vse je namreč nared za vložitev tožbe na Deželno upravno sodišče (TAR) proti gradnji žičniške naprave na relaciji Trst - Opčine. Na Občino Trst so že naslovili akt, s katerim jo obveščajo, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, ki jih imajo na razpolago za dosego svojega cilja.

Podrobnosti tožbe, ki so jo sestavili strokovnjaki upravnega prava, bodo člani civilne iniciative predstavili na jutrišnji novinarski konferenci. William Starc je dejal, da so prišli do točke, od koder vrnitve nazaj ni več. Za tako drastičen korak so se odločili, ker v vsem tem času mestne oblasti in glavni promotorji žičniške infrastrukture niso pokazali nobenega posluha za izmenjavo stališč.