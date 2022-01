Tržaško tožilstvo bo preiskalo primer dojenčka, ki je v sredo zvečer po porodu v zasebni porodnišnici na območju Domja bil prepeljan na urgenco tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo in nato izgubil življenje. Tožilstvo je odredilo obdukcijo malega trupla. Deček se je rodil okrog 20. ure, reševalce službe 118 pa so poklicali le nekaj ur kasneje. Ob prihodu v pediatrično bolnišnico so zdravniki takoj ukrepali, a žal ni bilo več pomoči.