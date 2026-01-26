Marko Kravos in Andrej Brvar z najnovejšima pesniškima zbirkama

Tržaško knjižno središče in založba Pivec prirejata jutri ob 18. uri v prostorih Tržaškega knjižnega središča (Trg Oberdan 7) srečanje dveh pesnikov. Marko Kravos in Andrej Brvar bosta predstavila svoji najnovejši pesniški zbirki, z gostoma se bo pogovarjala Darka Tancer Kajnih.

Andrej Brvar je izpisal družinsko sago Zgodba, ki se je morala zgoditi. Na ozadju širšega zgodovinskega dogajanja upesnjuje ljubezensko zgodbo in usodo staršev do svojega rojstva ob koncu druge svetovne vojne. Za posebno izdajo je več razlogov: avtorjev jubilej, ki sovpada z 80-letnico konca druge svetovne vojne z zmago nad fašizmom, v prvi vrsti pa mesto, ki ga zavzema pesnitev v pesnikovem opusu. Pesnitev, ki nam ob sedanjem dogajanju v svetu narekuje novo branje in živo prizadetost.

Marko Kravos se v izboru Le besede, z desne, z leve predstavlja z verzi, v katerih so, kot na pogrnjeni mizi, jedi in začimbe ob večnem vsakdanjiku človeštva. Z bivanjsko stisko se spoprijema z mediteransko igrivostjo, v ponvi z nacionalno identiteto in jezikom je vse več jedke soli in zajedljivega popra. Ljubezenski napitki so elementarni, osebni, s pridihom klasike ali z dlako na jeziku. Novi izbor žarči vero v obstojnost pesniške besede in njeno moč ob algoritmih reda v informatiziranem podredju sveta.