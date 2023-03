Tragedija v Ulici Ghirlandaio

V Ul. Ghirlandaio št. 14 v Trstu naj bi starejši moški v stanovanju v 6. nadstropju s strelom pištole ubil ženo in naj bi si nato še sam vzel življenje s psihotropnimi zdravili. Gre za starejša zakonca, stara naj bi bila 84 let. Reševalci naj bi ju po nepotrjenih informacijah našli objeta. Na kraju so karabinjerji in forenziki. Preiskovalci so našli tudi pištolo.

Varnostne organe so poklicali bližnji stanovalci, ki so na vratih stanovanja opazili sporočilo pokojnih zakoncev (ali enega od dveh). Napisala sta, naj pokličejo policijo in pri tem sporočila, kje so ključi stanovanja. Kakšen je bil potek tragičnega dogodka, bodo preverili preiskovalci.