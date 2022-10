Trajnostni razvoj skozi oči barkovljanskih šolarjev

»Trajnostno mesto prihodnosti« je naslov projekta, ki ga je v okviru Barcolane organizirala energetska družba Siram Veolia, vanj pa je vključila osnovnošolce tržaških šol. Te so povabili, naj pripravijo elaborate, s katerimi bodo ozaveščali širšo javnost o pomenu varovanja okolja in o iskanju inovativnih in trajnostnih rešitev. Še pred tem pa so šolarji lahko prisluhnili strokovnjakom dotične družbe, ki so jih pojasnili, kako bi lahko z enostavnimi in malimi gestami prispevali k bolj zdravemu okolju.

Rezultat projekta so razstavni panoji na različnih koncih mesta. Med izbranimi šolami je tudi barkovljanska šola Finžgar. Učenci 5. razreda so v besedi in sliki sestavili 10 točk, s katerimi bi bolj trajnosten lahko postal Trg sv. Antona. Tam bi posadili več dreves in grmičevja, uredili bi zelene strehe stavb, sončne celice za pridobivanje energije, v fontani pa bi reciklirali vodo.