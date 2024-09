Tramvaj bi lahko spet speljal pred koncem leta

Openski tramvaj naj bi potnike lahko spet začel voziti pred koncem tega leta. To se bo zgodilo v primeru, če bodo na progi izpeljali obnovitvena dela, ki jih je naročila Ansfisa, agencija, ki je odgovorna za podeljevanje koncesij za opravljanje storitev železniškega prometa. To izhaja z včerajšnjega sestanka v Rimu, na katerem so se tržaški župan Roberto Dipiazza, vodja občinskega oddelka za javne gradnje Giulio Bernetti in odgovorni za tehnični postopek Roberto Prodan sestali z direktorjem agencije Domenicom Capomollo.

Srečanje, za katero je pred desetimi dnevi zaprosil Dipiazza, je minilo v konstruktivnem vzdušju, so sporočili z občine. Kot so pojasnili, so se na sestanku dogovorili, da Občina Trst poskrbi za dela, ki jih je nameravala izvesti že lani, a jih je morala preložiti, ker je Ansfisa želela prej sestaviti pravilnik s smernicami za vzdrževanje železniške infrastrukture. Ta pravilnik je postal javen prve dni avgusta in za Občino Trst je pomenil hladno prho, saj bi po novih pravilih tudi za tramvajsko progo morali upoštevati priporočila, ki veljajo za vso železniško infrastrukturo. Pred ponovnim zagonom tramvaja bi Občina Trst morala namreč popraviti celotno progo.

Župan se je diktatu iz Rima uprl s provokacijo. Napovedal je, da bo tramvaj začel krožiti, čeprav brez potnikov, saj naj bi bila infrastruktura varna. V Rim je naslovil tudi prošnjo za sestanek, na katerem bi lahko odgovornim razložil specifike tramvajske proge.

»Kontrolorji« so na koncu vendarle popustili in pristali na to, da se opravijo že načrtovana dela, med drugim tudi na kretnicah. Če bo ta faza uspešno zaključena, bodo tramvaj lahko spet zagnali, Ansfisa pa bo nato izdala priporočila za drugo fazo del, ki jih bo Občina lahko izpeljala naknadno, so sporočili.