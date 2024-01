Tramvaj bo, a sprva ne do Trga Oberdan

Kdaj bo openski tramvaj ponovno speljal, še ni znano. Občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi in inženir Luigi Fantini v četrtek nista želela dati dokončnega odgovora rajonskemu svetu za vzhodni Kras, kamor sta prišla, da bi se z rajonskimi svetniki pogovorila o težavah na tem delu Krasa.

»Občini ni vseeno za tramvaj, drugače se ne bi tako trudili, da ga znova zaženemo, tudi za nas je dediščina mesta,« je pojasnila odbornica Lodi. Priznala je, da so se pri tramvaju problemi pojavljali že od samega začetka, tudi z javnim naročilom.

Kot je na vprašanje Jadrana Vecchieta (DS) odgovoril Fantini, gradbišče, ki ga načrtujejo v Ulici Martiri della Libertà pod Škorkljo, ne bo vplivalo na ponoven zagon tramvaja, saj ga bodo najprej zagnali le do tja. Vstopna ali končna postaja v mestu tako v prvi fazi ne bo na Trgu Oberdan. Del proge med Trgom Škorklja in Trgom Oberdan morajo namreč še obnoviti, kar bo naknadno storilo podjetje Trieste Trasporti.

Eden od problemov tramvaja je tudi ta, da ga obravnavajo kot železniško progo in ima zato zelo stroge pogoje, pod katerimi lahko vozi, za tramvaj naj bi veljala drugačna pravila. »Kot če bi bil vlak, ki pelje iz Turina v Lyon, a tramvaj seveda ne dosega takih hitrosti,« je pojasnil Fantini.

Zato je Javna agencija za železniški promet Ansfisa, ki bo morala izdati uporabno dovoljenje za tramvaj, ustanovila delovno skupino. Ta bo napisala jasna pravila, ki naj veljajo za tramvaj, sestavljajo pa jo predstavniki Ansfise, dežele, občine, prevoznika Trieste trasporti in tudi predstavniki Italijanskih železnic.

Delovna skupina se je prvič sestala prejšnji teden, naslednjič se bo sredi februarja. Občinski inženir Fantini je prepričan, da bi se nastalo težavo lahko zlahka rešilo, in sicer tako, da se odstop dovoli za nekaj odstotkov več, kot je to predvideno za tramvaje in tudi železnice v drugih krajih. Želijo si, da bi pravilnik upošteval to specifiko, saj ni med testnimi vožnjami prišlo do nobenih težav.

