Tramvaja tri dni ne bo zaradi vzdrževalnih del

Openski tramvaj bo spet miroval, a tokrat ne bo treba čakati dobrih osem let. Tržaški prevoznik Trieste Trasporti je včeraj sporočil, da tramvaj na celotni progi ne bo obratoval med ponedeljkom, 26. majem, in sredo, 28. majem. Po napovedih naj bi devetdesetletni tramvaji spet začeli voziti med Opčinami in tržaškim Trgom Dalmazia v četrtek, 29. maja.

V krajšem sporočilu so pri Trieste Trasporti zapisali, da tramvaji te tri dni ne bodo obratovali zaradi načrtovanih vzdrževalnih posegov na vozilih. Od četrtka pa naj bi mladostni skorajšnji stoletniki spet vozili s polno paro.