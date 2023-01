Trčenje pod Katinaro

Danes je okrog 9. ure prišlo do prometne nesreče pod Katinaro, na križišču med Reško cesto in cesto Brigata casale, pri kateri so bili soudeleženi trije avtomobili. Voznica citroena, ki je vozila po Reški cesti, ni opazila, da po Ulici Brigata casale vozi dacia, ki je bočno trčila v citroën. Voznica citroëna je izgubila nadzor nad vozilom in pri tem trčila v varovalno ograjo. Takrat je po cesti Brigata casale vozil še en avtomobil, ki se zaradi spolzkega cestišča ni uspel ustaviti in je rahlo trčil v citroën.

Na kraju nesreče se je ustavilo reševalno vozilo, ki je bilo v bližini, a se na srečo pri trčenju ni nihče poškodoval. Lokalni policisti so zbirali podatke o nesreči in urejali promet, nastala pa je večja materialna škoda, saj sta dacio in citroen morali odpeljati avtovleki.