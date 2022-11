Na cesti za Vejno na Proseku sta zjutraj malo pred 8. uro trčila ford in športni terenec maserati. V obeh avtomobilih so se sprožile zračne blazine, mlada voznica forda in voznik maseratija sta bila na srečo nepoškodovana. Nastala pa je precejšnja gmotna škoda. Na kraju so bili gasilci in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Promet je bil več časa oviran.