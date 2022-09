Med ulicama Carducci in Coroneo sta ob 17.48 trčila rešilec in skuter, pri čemer je bil skuterist poškodovan in so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili reševalci službe 118, lokalni policisti in policisti.

Rešilec, ki je, kot kaže, vozil s prižgano modro utripajočo lučjo, je bil namenjen na prizorišče druge nesreče, ki se je pripetila nedaleč stran v Ul. Carducci pri podružnici Zadružne kraške banke. Tudi tam je prišlo do trčenja. Zaradi obeh nesreč je bil promet v Ul. Carducci močno oviran in so imeli redarji polne roke dela.