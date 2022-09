V Ul. Udine pri hišni številki 10 sta okrog 9.30 v smeri Rojana trčila skuterist in kolesar. Oba sta padla, na cestišču je nedaleč od kolesa ostala luža krvi. Reševalci službe 118 so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kaže da nista utrpela hujših poškodb. Na kraju so lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Ul. Udine je bila krajši čas zaprta za promet.