Na tržaškem nabrežju blizu tako imenovane Sacchette sta v smeri proti Sv. Andreju malo po 12.30 trčila skuterista. V nesreči sta se poškodovala. Nabrežje v smeri Sv. Andreja so lokalni policisti zaradi posredovanja reševalcev zaprli za promet in nastajajo daljši zastoji. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so skuteristoma na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato ju bodo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti.