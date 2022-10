Trgovina Start Sport zapira svoja vrata

Danes je trgovina Start Sport na Opčinah še zadnjič odprla svoja vrata za stranke. Od leta 1977 je kupcem ponujala kakovostno športno opremo in oblačila. V vseh teh letih je bilo nešteto pozitivnih zgodb, pa tudi nekaj razočaranj. Na današnji zadnji delovni dan smo obiskali trgovino in se pogovorili z lastnikom Massimom Leonejem.

»Spomnim se stranke, ki si je kupila trenirko in se nekaj mesecev pozneje vrnila v trgovino, češ, da jo je že nekajkrat nosila, a da ji ne pristaja in bi jo rada zamenjala. Žal ji nisem mogel ugoditi,« se spominja openski trgovec. Pa tudi strank, ki so prišle »samo po par nogavic« in so zraven kupile še bundo in hlače, ali tiste, ki so želele več stvari in na koncu odšle praznih rok.

V 45 letih se je svet zelo spremenil. Trgovino je leta 1977 odprla Massimova mama, posel pa je takrat cvetel. »Delali smo v mali trgovini le v spodnjem delu tega poslopja. Imeli smo ogromno strank, zelo veliko jih je prihajalo iz nekdanje Jugoslavije, predvsem iz Ljubljane,« je pojasnil Leone. Obiskovali so tudi smučarski sejem v Ljubljani, kjer so strankam ponujali bone s popusti, da so potem prišle kupovat v opensko trgovino. »Tudi Opčine so bile takrat povsem drugačne, ni bilo še avtoceste, tako da je bilo zelo veliko prometa in so se zato stranke lažje ustavljale,« je Massimo Leone ponazoril prve čase.