Tri gledališča ponovno združujejo moči

Tri gledališča za tretjo izvedbo niza Let’s play. Slovensko stalno gledališče (SSG), La Contrada in Bonawentura oziroma gledališče Miela so spet združili moči in tudi letos pripravili zanimiv niz poletnih prireditev na vrtu muzeja Sartorio. Kot običajno spada poletni gledališki program, ki bo letos potekal od 8. junija od 2. julija s predstavami ob 21. uri, v okvir dogodkov Triestestate, ki jih poleti organizira Občina Trst.

Letošnji program je še bolj pester kot običajno, saj se bo niz začel s koprodukcijo vseh treh gledališč, v sklopu teh dogodkov pa bodo letos podelili tudi nagrade tantadruj, ki jih podeljujejo primorska gledališča.

Odbornica za gledališča Serena Tonel se je zahvalila gledališčem za sodelovanje in poudarila, da lokacija festivala daje prireditvam še dodatno vrednost.

Letošnji niz bo ponudil 12 gledaliških večerov.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.