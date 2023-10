Tri občine in SDGZ pod isto streho

Vsi skupaj pod isto streho. Občine Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor ter Slovensko deželno gospodarsko združenje so danes odprli vrata skupne stojnice na nabrežju, kjer bodo do nedelje v sklopu 55. Barcolane promovirale svoje ozemlje, značilnosti, odličnosti in dejavnosti.

SDGZ in Občina Devin - Nabrežina sta si svoj razstavni prostor na nabrežju delila že nekaj let, pod isto streho pa sta letos sprejela prvič tudi občini Repentabor in Zgonik. Veliko je namreč začrtanih skupnih projektov, povezovanje pri krepitvi turistične promocije pa je seveda ključno.

Kje domujejo naši?

Stojnica stoji pred Velikim trgom v smeri proti Pomorski postaji. Vsak dan se bo tam nekaj dogajalo, so potrdili v en glas – naj omenimo srečanje z vinarji o vinskem turizmu v petek ob 17. uri.

Pred stojnico je privezana jadrnica Justman združenja Disequality (vodja Berti Bruss), ki približuje vodne športe ljudem s posebnimi potrebami. S pomočjo dvigala na krovu omogoča tudi ljudem na vozičku, da na polno uživajo morje. Z njimi sodeluje Občina Devin - Nabrežina že od začetka poletja in do sobote se lahko kdor bi želel vkrca nanjo.

Razstavni prostor, kjer bo na voljo informativno gradivo, bo možno obiskati vsak dan do nedelje, okvirno od 10. do 20. ure (jutri in v soboto do polnoči).