Tridesetletnica s priložnostnim poštnim žigom

Slovensko zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasor praznuje letos 30-letnico delovanja, člani so se zato odločili, da bi na poseben način obeležili obletnico in tako tudi širši publiki predstavili svoje delovanje.

Jutri med 9. in 12. uro bo v razstavni dvorani banke ZKB Trst Gorica na Opčinah deloval poseben poštni urad, kjer bodo predstavniki italijanske pošte žigosali priložnostni poštni žig prvega dne, ki ga je numizmatično društvo izdalo v sodelovanju s Slovenskim filatelističnim klubom Lovrenc Košir iz Trsta. Na žigu sta obletnica društva in risba prednje strani tržaškega srednjeveškega novca iz leta 1237. Izdali so tudi dve »numizmatični« razglednici, na kateri bodo nalepili znamke za uporabo priložnostnega žiga. Na prvi razglednici so slike medalj, ki jih je društvo izdalo, na drugi pa slika stare delnice Jadranske banke iz Trsta iz leta 1910, na kateri je upodobljen Miramar. Razglednice z žigom prvega dne bodo na razpolago tudi kasneje, ko ne bo več deloval posebni poštni urad.

Istega dne, vedno v razstavni dvorani ZKB, bo ob 17. uri slovesno odprtje numizmatične razstave, ki bo nato na ogled teden dni, in sicer do sobote, 17. oktobra: med tednom od 9. do 12. in od 15. do 17. ure, v soboto in nedeljo pa samo od 9. do 12. ure. Na razstavi bodo na ogled bankovci in kovanci, ki so bili v uporabi v naših krajih v obdobju, odkar društvo Valvasor deluje, saj je zanimivo, koliko valut in različnega denarja sploh se je v relativno kratkem obdobju, 30 letih, zamenjalo in pojavilo v teh obmejnih krajih. Razstavljene bodo tudi originalne medalje, ki so jih slikali za priložnostne razglednice.

V društvu so odločili, da bodo za jubilej izdali tudi spominski »evrski bankovec« v vrednosti 0 evrov. Na tem bankovcu bo na prednji strani upodobljen openski tramvaj in logotip zamejskega numizmatičnega društva, a je žal prišlo do zamude v tiskarni in bankovci (tiskani na originalnem papirju iz bombaža, ki ga uporabljajo za vsakdanje bankovce) še niso bili dostavljeni.