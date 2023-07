Tridnevni začetek sezone razprodaj

Ne le noč razprodaj, letos bo v Trstu potekalo kar celo tridnevje popustov. Ker se letošnje sezonske razprodaje začnejo sredi tedna, in sicer na četrtek, si je tržaška občina skupaj s partnerji zamislila bogat večdnevni program, ki bo svoj višek dosegel seveda s sobotno nočjo razprodaj, ko bodo trgovine odprte do poznih večernih ur in bo center mesta rezerviran za pešce.

»Državne smernice so določile, da se sezona razprodaj začne 6. julija. Po pogovoru s trgovci in ostalimi akterji smo odločili, da zato organiziramo kar tri dni prireditev ob začetku sezone,« je na predstavitvi programa dejala tržaška podžupanja Serena Tonel.

A začnimo lepo po vrsti. Sezono popustov bo v četrtek odprla Banda Vecia Trieste, ki bo od 17.30 nastopala na več mestnih trgih, in sicer pri Stari mitnici ter trgih Sv. Antona, Cavana in Hortis. V petek bo za glasbeno kuliso v središču poskrbel pihalni orkester Giuseppe Verdi pod vodstvom Mattea Firmija. Od 17.30 bo igral na Trgu don Bonifacio, v Ulici Dante ter na trgih Cavana in Hortis.

V soboto bo na vrsti tradicionalna noč razprodaj. Od 19. do 1. ure bo ves center mesta pešcona, trgovine bodo odprte do poznega in ponujale razno razne popuste, okrasile bodo izložbe in podobno.

Občina Trst želi v sodelovanju s podjetjem Trieste Trasporti, ki skrbi za mestni javni prevoz, spodbujati trajnostno mobilnost. Kot je razložil predsednik Maurizio Marzi Wildauer, so tudi letos poskrbeli za formulo Park&Bus, s katero spodbujajo občane, da avto parkirajo v bolj oddaljenih parkiriščih in se v mesto odpeljejo s cenejšimi avtobusnimi vozovnicami. Nekaj parkirnih mest je v ta namen rezerviranih v parkiriščih Bovedo pri Barkovljah, v Ulici Carli in na Opčinah. Vozniki se bodo lahko v Trst peljali med 16.30 in 21.30, vozovnice za avtobus pa bodo stale le en evro.