Trieste Estate: med gosti Ranieri, Britti, Gabbani in Boni

Več kot osemdeset gledaliških predstav, koncertov lahke, pop, jazz in rock glasbe, pa tudi predvajanja filmov, plesne in druge prireditve. Vse to obljublja poletni kulturni niz tržaške občine, ki letos dosega svojo polnoletnost in bo v Trst od 2. julija do 12. septembra privabil kar nekaj uglednih gostov. 21. julija bo denimo z recitalom Sogno o son desto (Bedim ali sanjam?) nastopil Massimo Ranieri, eden izmed absolutnih protagonistov italijanske glasbene scene zadnjih pet desetletij. Teden prej bo v goste prišel reper Ghemon, 28. avgusta pričakujejo kantavtorja Alexa Brittija, 3. septembra pa Francesca Gabbanija. Niz pa bo uvedla predstava Anima smarrita (Izgubljena duša), v kateri nastopa tudi znani italijanski igralec Alessio Boni. S kolegom Marcellom Prayerjem se bo poklonil 700. obletnici smrti italijanskega velepesnika Danteja Alighierija.

Zmanjkal ne bo niti slovenski predznak, 27. julija je namreč na sporedu glasbeno-gledališka produkcija Slovenskega stalnega gledališča Čudovita Jureta Karasa v režiji Tijane Zinajić. Mesec kasneje, 26. avgusta se bo gledališče Miela s predstavo Cik pausa oddolžilo spominu nedavno preminulega režiserja in pisatelja Marka Sosiča. Kaj se vse obeta v vročih poletnih dneh je danes dopoldne na uradni predstavitvi v dvorani Lelio Lutazzi Skladišča 26 razkril tržaški občinski odbornik Giorgio Rossi, ki je navdušeno poudaril, da se po lanski zaradi koronavirusa okrnjeni različici ponovna vračajo z nekdanjim bleskom. Prizorišče so zaradi protikoronskih ukrepov z običajnega Trga Verdi preselili v Grad Sv. Justa, kjer bodo uredili dva odra, večjega z 800 sedeži in manjšega s 150 mesti.