Stanovalcu grozil s strašilno pištolo

Tržaški lokalni policisti so preteklo soboto prejeli klic nekaterih prestrašenih stanovalcev bloka na območju Magdalene. Obvestili so jih, da so v poslopju opazili moškega, ki je pozvonil na vrata enega od bivajočih in mu grozil s pištolo. Nato je pobegnil.

Lokalni policisti so nemudoma uvedli preiskavo in že v nekaj urah identificirali domnevnega storilca. Gre za 36-letnega M. K. A., brez stalnega bivališča, in njegovega verjetnega sostorilca, ki živi na tamkajšnjem območju. Da bi zasegli pištolo, so v več stanovanjih opravili hišne preiskave, vendar o njej ni bilo ne duha ne sluha. Osumljenega so pospremili na poveljstvo, kjer je zanikal vsakršno odgovornost in ni nudil morebitnih informacij o pištoli, lokalnim policistom pa niti ni povedal, kje živi. Med osebno preiskavo so lokalni policisti odkrili nekaj odmerkov mamila in večjo vsoto denarja, o katerem so posumili, da gre za izkupiček razpečevanja mamil.

Lokalni policisti so naposled ugotovili, kje trenutno živi in so po dogovoru z državnim tožilcem istega dne v popoldanskih urah vdrli v stanovanje pri Svetem Jakobu, kjer je imel začasno bivališče. Našli so pištolo, s katero je M. K. A. grozil stanovalcu pri Magdaleni. Ugotovili so, da gre za strašilno pištolo, sicer odličen ponaredek pištole Walter PPK, kateri je snel rdeči zamašek. Lokalni policisti so jo zasegli, prav tako so zasegli okrog 50 strašilnih nabojev, ki bi ob streljanju povzročili le pok. Moškega so ovadili na prostosti zaradi groženj v oteževalnih okoliščinah. Zaradi upiranja uradni osebi so ovadili tudi njegovega sostanovalca, 32-letnega R. A. F., ki jih je med hišno preiskavo poskusil napasti s kuhinjskim nožem.

Med ostalimi hišnimi preiskavami so lokalni policisti našli tudi električno kolo, vredno več tisoč evrov, čigar lastnik stanovanja ni znal upravičiti posesti. Lokalni policisti so ugotovili, da je bilo pred nedavnim ukradeno. Nezakonitega posestnika, 51-letnega N. S., že znanega zaradi kaznivih dejanj na področju mamil, so ovadili na prostosti zaradi prikrivanja ukradenega blaga, kolo pa bodo vrnili lastniku.