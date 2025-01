Trieste Trasporti: Trije tramvaji pripravljeni na vožnjo

Zadnji kozmetični popravki na tramvajski progi in posodabljanje tramvajev se približujejo ciljnemu finišu. Trije od štirih tramvajev imajo že nameščene nove zavore. Do konca meseca bodo s temi opremili še četrti tramvaj. Prihodnji teden, 15. in 17. januarja, se bodo v Trstu mudili predstavniki kontrolne agencije Ansfisa, ki je odgovorna za podeljevanje licenc za opravljanje storitev železniškega prometa. Ti bodo ugotavljali, ali tretji tramvaj izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve. V primeru skladnosti bo kontrolni organ podelil certifikat o homologaciji.

Predstavniki Ansfise bodo poleg ustreznosti vozila nadzirali tudi preizkus praktičnega znanja za osem mehanikov, ki so sicer pristojni za popravilo tramvajev v primeru okvar. Vsi ti morajo po pravilih inšpektorata dokazati tudi usposobljenost za voznika tramvajev, saj so v primeru okvar dolžni vozilo pripeljati v mehanično delavnico. Ker mora koncesionar tramvajske storitve, mestni prevoznik Trieste Trasporti, za popoln zagon z zavorami opremiti še zadnje, četrto vozilo, do konca meseca tramvaji potnikov prav gotovo še ne bodo vozili, saj se bodo rimski kontrolorji morali vrniti v Trst še enkrat in preveriti opravljeno delo. Če bo to ustrezno, bo mestni prevoznik končno prejel celotno dokumentacijo.

Tako je birokratski postopek povzel predsednik prevoznika Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer, ki točnega datuma vnovičnega zagona tramvaja, ki miruje že osem let in pol, vse od nesreče, ob kateri se je poškodoval tudi del proge, ni želel napovedati.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.