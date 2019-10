Trije mladoletniki skrivali 50 gramov marihuane

Policisti so v sklopu akcije v boju proti mamilom ovadili 4 Tržačane, od katerih so trije mladoletni. Zasegli so skupno 60 gramov marihuane.

V torek so v sklopu akcije proti mamilom policisti poostrili nadzor v več mestnih predelih, zlasti v krajih, kjer se zbira mladina. V Rojanu oz. na Greti so opazili skupinico 3 mladostnikov med 15. in 16. letom starosti, ki so obrnili v zakotno ulico in so se sumljivo obnašali. Policisti so jih ustavili, po pregledu so našli približno 50 gramov marihuane, ki so jo skrivali v nahrbtniku ter v intimnih delih telesa.

V bližnji ulici so nato drugi policisti ustavili dvajsetletnika, pri katerem so našli več doz marihuane.