Trobčeva domačija bo večnamensko središče

Repentabrski občinski svet je prejšnji teden na spletnem zasedanju s spremembo proračuna namenil 27.000 evrov za projektiranje obnove Trobčeve domačije oziroma nekdanjega Muzeja Krasa, lučaj stran od Kraške hiše v Repnu, kjer nameravajo urediti večnamensko središče, dvorano za civilne poroke in inkubator za nova podjetja. Tu bi svoje mesto lahko dobila tudi Zadruga Naš Kras in domača društva. Sklep je pred tem odobril občinski odbor, o njem sta se pozitivno izrekla tehnični in računovodski urad ter revizor računov.

Z drugo spremembo proračuna pa so omogočili, da lahko Otroški vrtec Antona Fakina in Osnovna šola Alojza Gradnika na Colu v letošnjem letu koristita 13.500 evrov za nakup dobrin. Oba sklepa so soglasno odobrili z glasovi večine in opozicije. Podžupanja in odbornica za proračun Nadja Debenjak je sicer tudi napovedala, da bodo v letih 2022 in 2023 odšteli 33.500 evrov za šolsko menzo.