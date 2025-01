Trojica s kamero in mikrofonom goljufala na vozniškem izpitu

Tržaški lokalni policisti so razkrinkali in ovadili trojico pakistanskih državljanov, ki je hotela s prevaro priti do vozniškega dovoljenja. Na začetku decembra so se še sami z drugimi kandidati pretvarjali, da v prostorih Urada za Promet v Ulici Udine opravljaljo teoretski del izpita.

Kako je sploh prišlo do tega? V Uradu so pred časom sumili, da omenjeni niso v stanju se spopasti z vozniškim dovoljenjem in bi lahko poskušali ogoljufati komisijo. Šlo je za 41-letnika, 34-letnika in 25-letnika.

Lokalni policisti so res med izpitom trojico zasačili, da so pod oblekami skrivali mikrokamero, mikrofon in mini slušalke. Verjetno jim je kdo na daljavo sufliral prave odgovore, so danes zapisali v sporočilu za javnost. Na pametnih telefonih so imeli nastavljen videoklic, s pomočjo katerega naj bi zunanjemu pomočniku prikazali vprašanja na ekranu računalnika, so še pojasnili. Mestni redarji so zato prekinili preverjanje in jih ovadili.