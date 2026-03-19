Za pravno bitko potrebujejo še 35.000 evrov

Po zavrnitvi svetniškega predloga iz vrst levosredinske opozicije proti gradnji kabinske žičnice v tržaškem mestnem svetu je odbor No Ovovia napovedal nadaljevanje pravnega boja. Pritožbo na državni svet so že vložili, v teh dneh pa bodo hkrati okrepili kampanjo zbiranja sredstev za kritje stroškov postopka. Predsednik odbora William Starc je na včerajšnjem srečanju z novinarji poudaril, da so odločeni iti do konca, čeprav časovni okvir ostaja nejasen.

Po njegovih besedah ima dolgotrajni postopek neposredne posledice za približno sto družin, ki so že več let žrtve omejitev pri upravljanju svojih nepremičnin. Zaradi negotovosti glede prihodnosti projekta lastniki nepremičnin ne morejo prodati, opuščene pa so tudi naložbe v izboljšave. Zadevo dodatno zapletata pritožbi, ki sta ju na državni svet zoper odločitev upravnega sodišča TAR vložili Občina Trst in Dežela FJK. Finančno breme za odbor in okoljevarstvena združenja narašča, je povedal Starc. Ocenil je, da bodo za nadaljnje pravne postopke potrebovali še približno 35.000 evrov. Za prvostopenjsko upravno pravdanje so porabili 80.000 evrov. Nova kampanja zbiranja sredstev, ki so jo začeli pred tedni, dobro napreduje. Na platformi Produzioni dal Basso so doslej zbrali približno 3000 evrov, cilj pa je 25.000 evrov. Spletno zbiranje bo trajalo do sredine aprila, medtem ko bodo donacije preko bančnega računa mogoče brez časovne omejitve.

Nova kampanja z naslovom E ora rompiamo le uova! (Razbijmo jajca) predvideva zbiranje sredstev s simbolično prodajo čokoladnih velikonočnih jajc. Obnašanje mestne vlade je Starz ocenil za skrajno arogantno in nespoštljivo tako do občanov in občank kot tudi do zaposlenih na občini, ki bi lahko svoj čas posvetili pomembnejšim projektom.