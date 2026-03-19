Nad goljufije bodo šli z letaki

Goljufije in prevare na račun posameznikov so postale žalosten del vsakdana. Tržaški karabinjerji se v teh dneh lotevajo preventivne akcije informiranja z dostavo informativnih letakov na dom. Pri tem jim je na pomoč priskočilo tržaško podjetje, ki želi ostati anonimno. Razdeljenih bo skupno 100.000 letakov.

Projekt je včeraj predstavil pokrajinski poveljnik karabinjerjev Gianluca Migliozzi, poleg njega so spregovorili še tržaški župan Roberto Dipiazza, odbornik v deželni vladi FJK za varnost Pierpaolo Roberti, tržaški prefekt Giuseppe Petronzi ter tukajšnji poveljnik finančne policije Stefano Commentucci.

»Tržaški varnostni sistem deluje,« je uvodoma dejal Migliozzi. Trst, je ocenil, je posebej ranljivo mesto zaradi relativno visoke povprečne starosti. Goljufi sicer ne ciljajo več izrecno na starejše občane, med njihovimi žrtvami najdemo dodobra vse starostne sloje.

Vse večje število prevar je v prebivalstvu vzbudilo neke vrste nezaupanje. Migliozzi je navedel, da so občani že nekajkrat prekinili klic, ko so jih po telefonu poklicali »pravi« karabinjerji. Ena najbolj razširjenih prevar je namreč prav ta, da lažni karabinjerji zahtevajo denar kot odškodnino za domnevne nesreče. Glavno sporočilo včerajšnje predstavitve informativnega letaka je bilo torej, da je letak zanesljiv vir informacij.