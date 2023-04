Trst dodobra napolnili turisti

Dolge vrste pred muzeji in cerkvami, pred gostinskimi obrati in parkirišči, hotelirji s polno zasedenimi sobami in hoteli, ki že pokajo po šivih. Takšna je te dni podoba Trsta, ki so ga med prazniki dodobra napolnili turisti. Poleg domačih gostov so na velikonočni oddih v Trst prišli tudi Avstrijci, sledijo jim Nemci, turistični delavci pa beležijo tudi lepo število Madžarov.

Povprečna zasedenost tržaških hotelov je v teh dneh krepko čez 90-odstotna. Sem ter tja je mogoče najti še kakšno sobo, zlasti v večzvezdičnih hotelih, za katere pa je trebe malo globlje seči v žep. Za eno noč je tako treba odšteti tudi čez 200 evrov. Kot so nam povedali na recepcijah hotelov v središču mesta, gostje najbolj sprašujejo po kulturi, zgodovini, hrani, dobrih restavracijah, zanima pa jih tudi nakupovanje. Kar se pa nastanitev tiče, hotelirji ugotavljajo, da gostje ne iščejo več samo hotelskih verig, ampak tudi manjše družinske hotele. Revolucijo na tem področju je naredil zlasti internet. Gostje lahko po novem na mnenjskih platformah izberejo, kam iti, kaj doživeti, kako doživeti, kje prespati, kje ne prespati, kakšna je cena, gostoljubje, varnost, čistoča, hrup ... vse.

In da je kultura na vrhu želja turistov, ki se te dni mudijo v Trstu, so včeraj dokazovale dolge vrste pred nekaterimi kulturnimi hrami. Najdlje je bilo včeraj treba čakati za vstop v Miramarski grad. Dolge kolone avtobusov, ki so bili polni turistov, so se vile že v Miramarskem drevoredu. Turiste, ki so želeli v Miramar, pa je bilo mogoče videti tudi na avtobusih javnega prometa.

Nepregledna je bila tudi vrsta za ogled razstave o Banksyju, ki bo samo še danes (ponedeljek) na ogled v nekdanji mestni ribarnici.

