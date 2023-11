Trst in okolica ponovno filmski set

Pred leti je Trst pripovedoval zgodbo komisarja Cagliostra (La porta rossa), kmalu pa bo kulisa za Libero. Že od septembra se je namreč mesto z okolico ponovno spremenilo v filmski set, v katerem je tokrat protagonistka Lunetta Savino.

Serija Libera, ki naj bi na malih ekranih na prvi mreži Rai zaživela z osmimi epizodami prihodnjo jesen in jo producira hiša 11 marzo film v sodelovanju z Rai Fiction, pripoveduje o sodnici, ki mora razrešiti skrivnost iz svoje preteklosti. Pri tem spozna Pietra (Matteo Marzari), ki je popolno nasprotje od nje, saj gre za človeka, ki je ravnokar prestal zaporno kazen. Združuje ju iskanje resnice v zvezi s tragično skrivnostjo, veliko vlogo v seriji pa ima tudi Liberin bivši mož (Claudio Bigagli), namestnik kvestorja v Trstu. Trije protagonisti z režiserjem so včeraj stopili pred novinarje. V seriji nastopa tudi Gioele Dix.

»Prvič nam je tržaško sodišče odprlo vrata, da smo lahko snemali v njem,» je zadovoljna koordinatorka FVG Film Commission Chiara Valenti Omero. Snemanje v Trstu in okolici pa je označila za posrečeno, ker so si vse lokacije blizu.

»Trst je idealno mesto za pripovedovanje te zgodbe,» je prepričan režiser Gianluca Mazzella. »Tukaj je morje, očarljivo sodišče, pa tudi druge lokacije, kjer smo snemali, so nam bile zelo všeč,» je dodal. Filmali so na 25 različnih lokacijah, v Trstu, Devinu, Tržiču in na Opčinah.

Snemanje v Trstu se bo nadaljevalo do 22. decembra, in sicer v palači Carciotti, yacht klubu Adriaco in na sodišču.

