»Trst je mesto znanosti«

»Na vladi se zavzemamo, da bi vsakdo lahko imel pravico do univerzitetne izobrazbe. V ta namen smo veliko denarja vložili v študentske nastanitve in štipendije, s katerimi želimo mlade podpreti na njihovi visokošolski poti«. Italijanska ministrica za za visoko šolstvo in raziskave Anna Maria Bernini se je danes ob obisku znanstvenega parka Area zavzela za večje in učinkovitejše vlaganje v znanost in univerzo.

Ministričin tržaški dan se je dopoldne začel na Padričah, kjer jo je v parku Area sprejela njegova predsednica Caterina Petrillo. »Italija mora zopet postati privlačna za raziskovalce, predvsem tiste, ki po zaključku študija srečo iščejo v tujini,« je ministrica dejala v izjavi za medije in dodala, da je vlada Giorgie Meloni predvidela dodatno finančno pomoč študentom, ki mednarodno štipendijo izkoristijo za študij v Italiji. Javni raziskovalni zavodi hkrati novačijo mlade sile, v zadnjih mesecih je v Italiji zaposlitev našlo 4000 mladih znanstvenikov. Za Trst pa je Berninijeva novinarjem dejala, da je mesto znanosti, kar dokazujejo številne mednarodno priznane znanstvene ustanove, ki tu domujejo. Ministrica je poleg parka Area obiskala tudi sinhrotron Elettra v Bazovici, vkrcala se je tudi na ledolomilec tržaškega inštituta za oceanografijo OGS Laura Bassi.