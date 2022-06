Trst končno odkriva Viktorja Sulčiča

Nedavno poimenovanje nogometnega stadiona v Križu po Viktorju Sulčiču je prispevalo, da tudi Trst začenja spoznavati velikega arhitekta, ki je v Italiji precej nepoznan in premalo cenjen. V sobotni knjižni prilogi dnevnika Il Piccolo novinar Paolo Marcolin predstavlja življenje in ustvarjalnost arhitekta, ki je znan po slovitem stadionu Bombonera v Buenos Airesu, kjer je v dresu ekipe Boca Juniors začel svojo nogometno pot slavni Diego Armando Maradona. Sulčič je tudi izdelal načrte za druge znamenitosti v glavnem mestu Argentine, kot sta operna hiša in osrednja mestna tržnica. Zaradi birokratskih zapletov in težav z argentinskim priznanjem italijanske diplome Sulčič ni mogel podpisovati svojih projektov, ki jih je podpisoval njegov kolega in družabnik Josè Luis Delpini.

Šele precej let po koncu vojne (Bombonero so otvorili leta 1940) so v Argentini spoznali ter začeli končno ceniti Sulčiča (umrl je leta 1973 v starosti 79 let), medtem ko je v Sloveniji Sulčič že dolgo poznan in cenjen, za kar je najbolj zaslužna Irene Mislej iz Pilonove galerije v Ajdovščini.

V Križu rojeni arhitekt je bil tudi pesnik in pisatelj, politično gledano pa dosledni antifašist, ki se je med obema vojnama prav zaradi fašizma odrekel italijanskemu državljanstvu ter zaprosil in dobil jugoslovanski potni list. Tudi ker se je odrekel državljanstvu, je Italija Sulčiča nekoliko »pometla pod preprogo«, zato je članek v Piccolu še kako dobrodošel.