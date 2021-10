»Trst naj dobi antifašističnega župana«

Na Velikem trgu je pod pomenljivim geslom Nikoli več fašizmov! potekal antifašistični shod, za katerega so dali pobudo sindikati CGIL, CISL, UIL in partizansko združenje VZPI-ANPI. Shod je nastal kot odgovor na skvadristični napad na sedež CGIL v Rimu, za katerim stoji skrajno desna stranka Forza Nuova. Ta je napad na ves sindikat, na demokracijo in delo, je bilo slišati na trgu. Udeleženci so od rimske vlade zahtevali, naj razpusti stranke, ki se v karkšnikoli obliki sklicujejo na fašizem, od krajevnih oblasti pa, da iz svojih vrst izločijo fašistične kandidate in izvoljene predstavnike. Trst naj v ponedeljek dobi antifašističnega župana, je bilo eno izmed sporočil današnjega shoda.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.