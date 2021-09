»Trst naj postane evropska ekološka prestolnica«

Odkar pomni, se županska kandidatka rdeče-zelene naveze Tiziana Cimolino (podpirajo jo Zeleni in Levica - Sinistra in comune) bori za spoštovanje okolja, zavzema se za ekološke in socialne teme ter za človekove pravice. Zdravnica in aktivistka prisega na čiste vire energije in je članica tržaškega krožka Verdeazzurro okoljevarstvene organizacije Legambiente.

Zakaj ste se odločili za župansko kandidaturo?

V tem trenutku se v Evropi širi zeleni val gibanj, ki si prizadevajo za okolje. Zato sem se odločila, da izkoristim trenutek pozornosti, ki ga ljudje izkazujejo do okolja, da v Trst prinesem pomembno sporočilo.

Trst se ne ponaša s posebnimi okoljevarstvenimi podvigi. Kakšna je pot do okolju prijaznejšega mesta?

Ekologija je s socialo glavna točka našega volilnega programa, ki sloni na evropskih smernicah. Premisliti je treba energetski model mesta, logistiko in mobilnost, torej življenjski model vsakdana. Želimo, da bi Trst postal evropska ekološka prestolnica in podpiramo okoljevarstvene politike. Prvi korak v to smer je načrtovanje trajnostnega razvoja na področju energije in mobilnosti.

Fosilna goriva so dan za dnem dražja, zato so obnovljivi viri lahko rešitev za marsikateri problem, tudi v boju proti revščini v obdobju, ko občanke in občani doživljajo globoko socialno in pandemično krizo.

Ali lahko Trst postane vključujoče mesto? Kaj za vas to pomeni?

Trst je po svoji naravi vključujoče mesto. V njem živijo skupnosti, ki so sem prišle s celega sveta. Ne nanašam se na Slovence, ki so sestavni del prebivalstva. Storitve bi morale biti dostopne vsem, v neposredni bližini doma, ne glede na narodnost ali družbeni položaj. Podiramo manjše trgovce v četrtih in vaseh ter vabimo k participaciji. V vključujočem mestu se prebivalci družijo in v skupnosti rešujejo težave, ustvarjajo in živijo.

Pomembno vlogo imajo pri tem rajonski sveti, katerih mnenja in predloge je občinska uprava predolgo zanemarila. Poglavje zase predstavlja na primer Kras, kjer so storitve, predvsem zdravstvene, nezadostne. Zaprli so posvetovalnico in družinskih zdravnikov je premalo. Za Kras si sicer vsi premalo prizadevamo, čeprav je sestavni del našega okolja.