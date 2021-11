Trst ostaja mesto z največ okužbami

Trst še vedno zaseda prvo mesto v Italiji po številu tedenskih okužb na 100.000 prebivalcev. Fundacija Gimbe je v tedenskem poročilu o epidemiološki sliki v državi navedla, da tedenska incidenca presega 150 okužb na 100.000 prebivalcev v sedmih pokrajinah. Poleg Trsta, kjer so v tednu med 10. in 16. novembrom zabeležili 638 novih okužb na 100.000 prebivalcev, so na seznamu fundacije še Bocen, Gorica (369 novih okužb), La Spezia, Forlì-Cesena, Padova in Vicenza.

Porast okužb so v minulem tednu zabeležili tudi v FJK, kjer je incidenca med 10. in 16. novembrom znašala 409 okužb na 100.000 prebivalcev, medtem ko je to število v tednu pred tem znašalo 292. 15-odstotna zasedenost na rednih covidnih oddelkih je skoraj dosežena, na intenzivni negi pa je 10-odstotna zasedenost že zdavnaj presežena.

V Italiji so medtem že četrti teden zapored zabeležili porast okužb po celi državi. To potrjuje dnevno povprečje novih okužb: 15. oktobra je znašalo 2456, 16. novembra pa 7767.