»Trst potrebuje boljšo prometno infrastrukturo«

Ko je nadzorni svet zavarovalnice Generali leta 2011 na mesto predsednika imenoval Gabrieleja Galaterija di Genolo, je o tem poročal tudi britanski Financial Times. Galateri namreč velja za enega najbolj spoštovanih italijanskih managerjev. V enajstih letih vodenja ene največjih zavarovalnic na svetu je vseskozi užival zaupanje članov upravnega odbora. Priljubljen je bil tudi med zaposlenimi. Govorice, da Generali namerava svoj sedež v Trstu zapustiti, je zavračal z latinskim izrekom Hic manebimus optime (Tukaj se dobro počutimo). Ob robu današnje slovesnosti smo nekdanjemu prvemu možu zavarovalnice Generali postavili nekaj vprašanj.

V zahvalnem govoru ste izpostavili znanstveni značaj Trsta. Kaj bi bilo treba v prihodnje narediti, da bi bilo mesto še bolj prepoznavno in da bi od tega koristi imeli tudi občani?

Raven dela v znanstvenih ustanovah in centrih v Trstu je izredno visoka, prepričan sem, da imajo še veliko neizkoriščenega potenciala. S projektom vzpostavitve Podatkovnega centra, ki ga je podprla in pri katerem namerava sodelovati tudi Genova, bi Trst dejansko lahko postal še bolj zanimiv in bi lahko prevzel vodilno vlogo v tem sektorju na državni in evropski ravni.

Ko ste bili prvi mož zavarovalnice Generali, smo vam novinarji večkrat postavljali vprašanje, če so govorice o selitvi sedeža drugam resnične. Še vedno verjamete, da bo Generali ostal v Trstu?

Osebno še vedno verjamem v to. Še več, bojazen glede selitve je popolnoma odveč. Pogosto je strah glavni razlog za poraz v bitkah. Tržačani morajo biti bolj samozavestni in ponosni, da imajo tako pomembno zavarovalniško družbo v svoji sredi. A seveda nič ni samoumevno, delati bo treba tudi na tem, da bi se izboljšala infrastruktura. Poslovati z mestom, ki je letalsko in železniško slabo povezan z Milanom, z avtom pa so potrebne štiri ure, ni enostavno. Razvejana infrastruktura je namreč glavni pogoj za uspešno poslovanje.