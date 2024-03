Trst s Starim pristaniščem na največjem investicijskem sejmu

Tudi letos se bo tržaška občina predstavila na mednarodnem nepremičninsko-investicijskem sejmu MIPIM v Cannesu, ki se bo začel v torek in bo trajal do petka. Med ključnimi projekti, ki jih bodo predstavili, bo revitalizacija Starega pristanišča (po novem Živega pristanišča). Podjetja, agencije in potencialni investitorji z vseh koncev sveta bodo nekoč zapuščeno območje, ki se razteza na 66 hektarjev veliki površini, spoznavali preko makete, ki bo danes s kombijem Občine Trst krenila proti francoskemu Cannesu.

Podrobnosti letošnje odprave, že druge po vrsti, je predstavil vodja občinskega oddelka za komuniciranje Vittorio Sgueglia della Marra. Dejal je, da bodo na sejmu celotno območje promovirali s pomočjo makete, ki je dolga kar tri metre, široka pa meter in pol. Ta predmet so izdelali v merilu 1:1200. Marketinško območje bo prikazano tudi na multimedijski način, in sicer tako, da bodo zainteresirani lahko preko kamere na pametnem telefonu ali tablice razbrali QR kodo in s tem tudi vsebino dokumenta. Ta vsebuje tako sedanjo kot bodočo podobo Starega pristanišča, je razložil Della Marra, ki je v isti sapi dejal, da se na največji investicijski sejem pripravljajo od septembra lani, izdelava makete in multimedijskega programa pa je občino stala okoli 60 tisoč evrov. Predmet, izdelan za ponazoritev območja, ki bo deležno urbane regeneracije, bodo po vrnitvi iz Cannesa postavili v občinski stavbi za Mestno hišo.

