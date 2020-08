Združenje 50&Più, ki deluje v okviru zveze trgovcev Confcommercio je svoje zadnje srečanje pred uvedbo izrednega stanja priredilo 22. februarja. Priljubljene tečaje, večerje, plese, potovanja in izlete, ki jih člani od takrat pogrešajo, še ni na sporedu.

Da bi ponovno oživeli zamrznjeno delovanje, pa so si pri združenju zamislili fotografski natečaj Trieste, la tua città - Trst, tvoje mesto. Člane in druge starejše občane vabijo, naj v kamero ujamejo skrite in manj skrite kotičke tržaškega ozemlja, s posebnim ozirom na stare trgovine in inovativno ponudbo novejših trgovskih dejavnosti.

Kdor bi rad sodeloval, lahko obrazec za vpisovanje naloži iz spletne strani www.confcommerciotrieste.it in ga nato pošlje na elektronski naslov 50epiuts@50epiu.it do 30. oktobra. Do takrat bodo morali člani poslati največ dva posnetka v formatu JPG na naslova fotoriccio@hotmail.com in johngubertiniphoto@gmail.com. Fotografije bo ocenila strokovna žirija, ki jo sestavljajo predsednik tržaške Confcommercio Antonio Paoletti, podpredsednik tržaške 50&Più Adriano Stolfa ter fotografa Alberto Riccio Bergamas in Juoh Gubertini. Slednji je leta 2018 prejel nagrado Abstract Photographer of The Year.

Nagrajevanje treh najlepših fotografij bo potekalo novembra v skladu in v obliki, ki jih bodo koronavirusni predpisi dovolili.